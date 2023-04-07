«Тинькофф» подключил к своему сервису онлайн-авторизации юридических лиц

«Тинькофф» расширил функционал сервиса для безопасного онлайн-входа Tinkoff ID — теперь его можно использовать и для авторизации юридических лиц, говорится в сообщении компании. Сервис позволяет экономить время на регистрацию и вход и автоматически выставлять счета.
Для компаний, которые оказывают услуги бизнесу, подключение позволит увеличить конверсию входа на сайт, повысить процент оплат, упростить и автоматизировать выставление счетов.
Для клиентов-юрлиц сервис сэкономит время на регистрацию и вход на сайт партнера, позволяет быстро запрашивать и оплачивать счета, а также упрощает бухгалтерию.
Авторизация через Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в «Тинькофф Бизнесе». Подключить Tinkoff ID для юрлиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и ИП, — для этого не нужно быть клиентом «Тинькофф».
Первая компания, которая подключила сервис, — платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут авторизовываться на hh.ru через Tinkoff ID без ввода логина и пароля за пару кликов.
Фото на обложке: Tanoy1412 /
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