Холдинг «Тинькофф банка» отчитался о рекордной чистой прибыли за 2019 год

TCS Group Holding PLC (включает «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование») отчитался о рекордной чистой прибыли за 4 квартал и полный 2019 год. Об этом говорится в сообщении группы.

В 4 квартале 2019 года чистая прибыль составила 11 млрд рублей, тогда как за аналогичный период годом ранее — 8,1 млрд рублей. Чистая прибыль за весь 2019 год достигла 36,1 млрд рублей (в 2018 году — 27,1 млрд рублей).

Выручка холдинга за 4 квартал выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей. Валовый процентный доход достиг 30,2 млрд рублей, увеличившись на 44% за счет роста клиентской базы и расширения портфеля продуктов.

Отмечается, что за счет роста клиентской базы доля направлений, не связанных с кредитованием, составила 36% в общей структуре выручки.

Совокупные активы компании выросли на 54% с начала года и достигли 579,5 млрд рублей (на 31 декабря 2018 года — 375,5 млрд рублей).

Общий объем кредитного портфеля увеличился на 63,6% и составил 383,9 млрд рублей (на 31 декабря 2018 года — 234,7 млрд рублей).

На конец 2019 года группа обслуживала текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на этих счетах составлял 211,7 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса превышало 535 тысяч, а остаток денежных средств на их счетах — 60,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» было установлено свыше 20 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 5,3 млн.

Рыночная доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт на 1 февраля 2020 года достигла 13,4%.

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