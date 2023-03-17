«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновили торги иностранными бумагами

«Тинькофф Инвестиции» возобновили торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале брокера.

Инвесторы могут приобрести бумаги дружественных юрисдикций — тех, кто торгуется на Гонконгской бирже, а также «ограниченное число американских бумаг». Какие именно бумаги доступны, не уточняется.

«Постепенно будем наращивать число доступных для торгов ИЦБ», — пообещал брокер.

Сделки проходят при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ.

«Тинькофф Инвестиции» предупредили, что в ходе тестирования возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок.

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