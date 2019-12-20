«Тинькофф» установил в Москве полностью цифровой банкомат «Кеша»

Банк «Тинькофф» разработал полностью цифровой банкомат «Кеша». Сообщается, что это первое подобное устройство на российском рынке. Об этом говорится на официальном сайте пресс-службы банка.

Главной особенностью банкомата в «Тинькофф» считают размер экрана в 32 дюйма с разрешением 4К. Для ввода пин-кода здесь используется не клавиатура, а технология Pin-on-Glass с сенсорным экраном.

Отмечается, что это первый банкомат на российском рынке, который не печатает бумажные чеки. При необходимости клиент может получать их на смартфон.

«Кеша» поддерживает все основные клиентские сервисы. Планируется, что после тестового периода, он сможет проводить операции на основе биометрических данных клиентов.



Фото: пресс-служба «Тинькофф»



Сейчас первый банкомат «Кеша» установлен в Москве, в дальнейшем устройства можно будет найти по всей России.

«Существующие на рынке модели нас не удовлетворяли по своим характеристикам, мы хотели дать клиентам лучшее качество, поэтому мы решили разработать свой банкомат — самый быстрый, технологичный и удобный. В итоге у нас получился самый инновационный банкомат в России, который мы назвали „Кеша“», — Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления «Тинькофф».

Модель разработали «Тинькофф» совместно с GRG Banking и компанией «АТМ маркет».