«На самом деле жалко»: CEO BenefittY предсказал судьбу «Кошелька» после сделки с «Тинькофф»

Евгений Титаренко, генеральный директор соцсети для выгодных покупок Benefitty, оценил перспективы сделки «Тинькофф» и «Кошелька». Он считает, что «на самом деле жалко, что один из лучших независимых сервисов-кардхолдеров будет, скорее всего, поставлен на службу конкретной организации».

По мнению Титаренко, такие сервисы не могут зависеть от конкретного бренда или, в данном случае, банка. Они могут лишь дополнять банковский продукты удобными для пользователей решениями.

«Поэтому, мы считаем, что будущее – за независимыми решениями, где дистанция между потребителями и продавцами сведена практически к нулю».

В качестве примера Титаренко привел ситуацию с приложением «ВКармане». «Тинькофф» приобрел его, а потом, как поясняет Титаренко, «вдруг, почему-то закрыл». Альтернативной для пользователей, продолжает Титаренко, является стать клиентом «Тинькофф» и «перейти на его ”супер апп”».

Титаренко заключил, что маркетинговая политика «Тинькофф» заключается в агрессивном наращивании клиентской базы, где программные инструменты – всего лишь средство.

29 апреля RB.ru рассказывали, что «Тинькофф» приобрел сервис «Кошелек». Сумма сделки не разглашается.

«Кошелек» – мобильное приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. На сегодняшний день количество оцифрованных карт перешагнуло отметку в 300 млн, число пользователей приложения – более 20 млн.

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Фото на обложке: koshelek.app