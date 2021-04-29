Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«На самом деле жалко»: CEO BenefittY предсказал судьбу «Кошелька» после сделки с «Тинькофф»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евгений Титаренко, генеральный директор соцсети для выгодных покупок Benefitty, оценил перспективы сделки «Тинькофф» и «Кошелька». Он считает, что «на самом деле жалко, что один из лучших независимых сервисов-кардхолдеров будет, скорее всего, поставлен на службу конкретной организации».

«На самом деле жалко»: CEO BenefittY предсказал судьбу «Кошелька» после сделки с «Тинькофф»

По мнению Титаренко, такие сервисы не могут зависеть от конкретного бренда или, в данном случае, банка. Они могут лишь дополнять банковский продукты удобными для пользователей решениями.

«Поэтому, мы считаем, что будущее – за независимыми решениями, где дистанция между потребителями и продавцами сведена практически к нулю».

В качестве примера Титаренко привел ситуацию с приложением «ВКармане». «Тинькофф» приобрел его, а потом, как поясняет Титаренко, «вдруг, почему-то закрыл». Альтернативной для пользователей, продолжает Титаренко, является стать клиентом «Тинькофф» и «перейти на его ”супер апп”».

Титаренко заключил, что маркетинговая политика «Тинькофф» заключается в агрессивном наращивании клиентской базы, где программные инструменты – всего лишь средство.

29 апреля RB.ru рассказывали, что «Тинькофф» приобрел сервис «Кошелек». Сумма сделки не разглашается.

«Кошелек» – мобильное приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. На сегодняшний день количество оцифрованных карт перешагнуло отметку в 300 млн, число пользователей приложения – более 20 млн.  

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: koshelek.app

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Раунд на $7 миллионов для Muncher: Стартап в формате «dark kitchens» привлёк инвестиции на экспансию
  2. 2 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
  3. 3 Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе
  4. 4 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
  5. 5 «Нужно поднимать разумные суммы под понятные цели на правильных этапах» — партнер Dostavista Александр Шамис о том, как привлечь $15 млн
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

Все ВОЗМОЖНОСТИ