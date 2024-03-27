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«Тинькофф» запустил лизинговую платформу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил сервис «Тинькофф Лизинг» для оформления автомобилей в финансовую аренду. Сервис доступен для бизнеса, говорится в сообщении компании. 

«Тинькофф» запустил лизинговую платформу
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Направление возглавил Александр Михайлов, который, как сообщает компания, «имеет более чем 20-летний опыт работы в лизинговой отрасли». 

Лизинг представляет собой финансовую аренду, по истечении которой клиент может выкупить автомобиль по остаточной стоимости. С помощью этой опции можно быстро получить машину в пользование без большого первоначального взноса. Лизинг актуален для бизнеса, который решает транспортные задачи, такие как выездная работа сотрудников, курьерский сервис и другое.

Сейчас «Тинькофф Лизинг» предоставляет бизнесу сервис, с помощью которого можно взять автомобиль в лизинг с авансом от 0% и сроком до 5 лет. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие месяцы компания планирует запустить ее и в других регионах.

Заявку на оформления автомобиля в лизинг можно подать на сайте «Тинькофф», ее рассмотрение и принятие решения происходят удаленно в течение одного дня.

Фото на обложке: Unsplash

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