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СМИ: «Тинькофф» станет спонсором Российской Премьер-Лиги и переименует ее

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Чемпионат будет переименован в «Тинькофф Российская Премьер-Лига». Об этом пишет Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров. Rusbase направил запрос в пресс-службу банка.

СМИ: «Тинькофф» станет спонсором Российской Премьер-Лиги и переименует ее

Как сообщает издание, в 2019 году, перед началом нового сезона, президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига собирается отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера. Однако Прядкин также не исключал варианта подписания контракта при появлении суперспонсора. Президент РПЛ заявил, что в начале 2020 года у них уже появится партнер.

В текущем сезоне генеральным партнером РПЛ является букмекерская компания «Лига ставок», а спонсорами выступают корпорации Nike, «Очаково» и телеканал «Матч Премьер».

Всего у чемпионата России было четыре титульных спонсора в разные годы: 1995-1997 —  «Стиморол», 1997-2000: «Пепси», 2006-2010 года — «Росгосстрах», 2011-2015 —  «СОГАЗ».

На фоне успеха контракта с «Лигой Ставок» (оценивается в 600 млн рублей в год) от титульного спонсора в РПЛ планировали отказаться. Но, как пишет, Betting Insider, этот план не сработал, и теперь чемпионат снова вынужден продавать нейминг лиги.

Фото: Shutterstock

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