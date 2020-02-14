СМИ: «Тинькофф» станет спонсором Российской Премьер-Лиги и переименует ее

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Чемпионат будет переименован в «Тинькофф Российская Премьер-Лига». Об этом пишет Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров. Rusbase направил запрос в пресс-службу банка.

Как сообщает издание, в 2019 году, перед началом нового сезона, президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига собирается отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера. Однако Прядкин также не исключал варианта подписания контракта при появлении суперспонсора. Президент РПЛ заявил, что в начале 2020 года у них уже появится партнер.



В текущем сезоне генеральным партнером РПЛ является букмекерская компания «Лига ставок», а спонсорами выступают корпорации Nike, «Очаково» и телеканал «Матч Премьер».



Всего у чемпионата России было четыре титульных спонсора в разные годы: 1995-1997 — «Стиморол», 1997-2000: «Пепси», 2006-2010 года — «Росгосстрах», 2011-2015 — «СОГАЗ».



На фоне успеха контракта с «Лигой Ставок» (оценивается в 600 млн рублей в год) от титульного спонсора в РПЛ планировали отказаться. Но, как пишет, Betting Insider, этот план не сработал, и теперь чемпионат снова вынужден продавать нейминг лиги.



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