«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис с функциями портфельного управляющего

У «Тинькофф Инвестиций» появился новый wealthtech-сервис с функциями цифрового портфельного управляющего. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей. Инвестор сам устанавливает ключевые параметры, а интеллектуальная система анализирует его финансовые возможности и сопоставляет с актуальными прогнозами.

Как работает сервис

Инвестор указывает, сколько готов вложить и на какой заработок рассчитывает;

Сервис на основе заданных параметров подбирает акции, облигации и фонды;

Затем средства инвестируются с помощью алгоритмов под контролем аналитиков.

Как отмечает пресс-служба «Тинькофф Инвестиций», новый сервис обладает высокой гибкостью. Инвестор может и сам выбрать интересующий набор ценных бумаг.

«Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло», — говорится в сообщении компании в telegram-канале.

Новый продукт доступен всем инвесторам вне зависимости от размера портфеля. Комиссии за сделки с ценными бумагами нет.

В конце прошлого года в компании рассказали о тестах первого в России цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта. Он проконсультирует как новичка, так и опытного инвестора.

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