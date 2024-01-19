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«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис с функциями портфельного управляющего

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

У «Тинькофф Инвестиций» появился новый wealthtech-сервис с функциями цифрового портфельного управляющего. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей. Инвестор сам устанавливает ключевые параметры, а интеллектуальная система анализирует его финансовые возможности и сопоставляет с актуальными прогнозами.

«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис с функциями портфельного управляющего

Как работает сервис

  • Инвестор указывает, сколько готов вложить и на какой заработок рассчитывает;
  • Сервис на основе заданных параметров подбирает акции, облигации и фонды;
  • Затем средства инвестируются с помощью алгоритмов под контролем аналитиков.

Как отмечает пресс-служба «Тинькофф Инвестиций», новый сервис обладает высокой гибкостью. Инвестор может и сам выбрать интересующий набор ценных бумаг.

«Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло», — говорится в сообщении компании в telegram-канале.

Новый продукт доступен всем инвесторам вне зависимости от размера портфеля. Комиссии за сделки с ценными бумагами нет.

В конце прошлого года в компании рассказали о тестах первого в России цифрового ассистента на основе искусственного интеллекта. Он проконсультирует как новичка, так и опытного инвестора. 

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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