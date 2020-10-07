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«Тинькофф» запустил финансовый мессенджер

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил в своем суперприложении финансовый мессенджер. Об этом говорится в сообщении компании.

«Тинькофф» запустил финансовый мессенджер

Цель мессенджера – дать клиентам возможность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы. 

На первом этапе финансовый мессенджер будет доступен пользователям суперприложения «Тинькофф», в будущем он будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Джуниор».

В стартовой версии мессенджера пользователи могут переписываться и быстро переводить друг другу деньги.

Также в ближайшем будущем с помощью финансового мессенджера клиенты «Тинькофф» смогут:

  • делиться купленными внутри супераппа билетами в кино или карточками фильмов;
  • делиться бронированиями и карточками ресторанов;
  • разделять оплату по одному чеку, запрашивать деньги у других пользователей, делиться деталями транзакций;
  • искать с помощью чат-бота «Тинькофф Путешествий» авиабилеты по запросу и следить за изменением цены на них;
  • общаться в групповых чатах;
  • записывать, отправлять и моментально расшифровывать голосовые сообщения с помощью собственных речевых технологий Tinkoff VoiceKit;
  • редактировать и удалять сообщения, архивировать диалоги, пересылать сообщения в другой чат, искать сообщения по ключевым словам;
  • отправлять видеофайлы, брендированные стикеры.

Внутри суперприложения финансовый мессенджер находится в разделе «Чат», где также располагается чат со службой поддержки банка.

«"Тинькофф Мессенджер" <…> это именно финансовый мессенджер, который уже давно напрашивался в качестве надстройки к нашим многочисленным финансовым и лайфстайл-сервисам <…>. Его задача – стать инструментом, который даст клиентам возможность выражать себя так, как они привыкли в обычных мессенджерах (с войсами, стикерами т.д.), но в рамках финансовых операций, что невозможно сделать за пределами банковских приложений», — сообщил старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк.

Фото на обложке: Unsplash

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