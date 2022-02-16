«Тинькофф» вернулся на рынок ипотеки

«Тинькофф» объявил о возвращении на рынок ипотеки, на первом этапе предприятие будет рефинансировать ипотечные кредиты из других банков. Об этом говорится в сообщении компании.

До конца текущего года «Тинькофф» также запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье. Банк называет новое направление цифровой ипотекой.

Оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью онлайн, клиенты не будут приезжать в офис ни на одном этапе сделки, включая оформление электронной подписи.

«Тинькофф» будет на всех этапах полностью сопровождать сделку по покупке недвижимости или рефинансированию, включая взаимодействие с Росреестром. Все документы будут подписываться в электронном виде — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Рефинансирование ипотеки будет доступно всем клиентам «Тинькофф» до конца первого квартала 2022 года, сейчас оно открыто для части клиентов.

Ставка рефинансирования составляет от 8,9% годовых, максимальная сумма — 30 млн рублей, срок — до 30 лет. На первом этапе можно будет рефинансировать ипотеку на квартиры на вторичном рынке.

«Тинькофф» начал тестировать собственную ипотеку в июне 2021 года — тогда ее могли взять сотрудники группы. Совокупно они получили более 1 млрд рублей на покупку готового жилья.

В целом на ипотечном рынке банк работает с 2015 года. В мае 2019 года компания приняла решение закрыть сервис «Тинькофф Ипотека». В банке тогда пояснили, что выбранная модель развития продукта не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке.

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Фото на обложке: Unsplash