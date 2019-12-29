Виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» в рамках партнерства с оператором «МаксимаТелеком» запустил в мобильном приложении сервис подключения Wi-Fi в метро без рекламы. Об этом Rusbase сообщили в «Тинькофф банке».

«Тинькофф Мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы