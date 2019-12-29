«Тинькофф Мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы
Виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» в рамках партнерства с оператором «МаксимаТелеком» запустил в мобильном приложении сервис подключения Wi-Fi в метро без рекламы. Об этом Rusbase сообщили в «Тинькофф банке».
Абонентам «Тинькофф Мобайл» доступен тариф «Как дома» в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Для Москвы стоимость тарифа составит 229 рублей, для Санкт-Петербурга — 159 рублей.
Оплата производится с мобильного счета абонента. При подключении пользователь получает возможность семь дней бесплатно использовать Wi-Fi в метро без рекламы.
Если абонент ранее подключался к Wi-Fi в транспорте, то «МаксимаТелеком» автоматически определит его номер телефона и выполнит подключение бесшовно. Далее смартфон абонента будет подключаться к сети в метро без рекламы автоматически.
«Тинькофф Мобайл» был запущен в декабре 2017 года и в настоящее время представлен в 62 регионах России. Оператор работает по модели full MVNO на базе сети радиодоступа Tele2 — имеет собственный код сети, выделенный диапазон номеров, сим-карты и бизнес-приложения.
Фото: Unsplash
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