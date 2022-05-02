Олег Тиньков: меня заставили продать долю в TCS Group «за копейки»

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что продажа 35-процентной доли в TCS Group (банк «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другие активы) «Интерросу» Владимира Потанина была вынужденной мерой. Предприниматель рассказал, что его «заставили» продать свою долю «за копейки» после публичных высказываний о спецоперации на Украине.

«Они заставили меня продать [долю] из-за моих заявлений, — сказал Тиньков в интервью NY Times. — Я продал ее за копейки».

По словам бизнесмена, представители Кремля связались с руководством «Тинькофф Банка» 20 апреля, через день после того, как Тиньков опубликовал пост с критикой военной операции на Украине, и пригрозили национализацией банка, если его основатель не продаст свою долю, а сам бренд не сменит название.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры», — заявил предприниматель. По мнению Олега Тинькова, «Интеррос» заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли в TCS Group.

22 апреля, спустя несколько дней после высказываний Олега Тинькова, банк «Тинькофф» анонсировал ребрендинг в 2022 году, объяснив решение тем, что организация «давно переросла» первоначальный смысл именного бренда.

На следующий день стало известно, что основатель «Тинькофф» собирается продать свою долю в 35% в материнской компании банка TCS Group. По информации одного из источников, процесс продажи начался еще до спецоперации на Украине и введения санкций в отношении Тинькова.

Процесс продажи завершился 28 апреля. Инвестиционная компания Владимира Потанина «Интеррос» приобрела оформленную на семейный траст долю, сумма сделки не была названа. Сам Тиньков написал, что «пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».

Фото: Светлана Зыкова / RB