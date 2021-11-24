«Тинькофф» нарастил чистую прибыль за 3 квартал до рекордных 16,5 млрд рублей

TCS Group Holding PLC (включает «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование») отчиталась о рекордном показателе чистой прибыли по итогам третьего квартала 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 31% год к году и составила 16,5 млрд рублей, сообщается в отчетности группы.

По итогам года TCS Group Holding рассчитывает получить не менее 60 млрд рублей чистой прибыли.

Выручка группы в третьем квартале выросла на 48% и достигла 71,7 млрд рублей (в третьем квартале 2020 года — 48,3 млрд рублей). При этом доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 45% от совокупной выручки.

Как сообщается в отчете, направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли благодаря клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг.

Рентабельность капитала составила 42,6% против 45% годом ранее.

Общее число клиентов увеличилось до 18,5 млн (в третьем квартале 2020 года их число составляло 12,1 млн).

По состоянию на конец третьего квартала «Тинькофф» обслуживал:

12,3 млн текущих счетов розничных клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 431 млрд рублей;

свыше 596 тыс. клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 111 млрд рублей;

свыше 2,6 млн клиентов сервиса «Тинькофф Инвестиции» с совокупными активами свыше 540 млрд рублей.

Совокупные активы группы выросли на 28% с конца 2020 года и достигли 1,1 трлн рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 41% с конца прошлого года и составил 631 млрд рублей. Объем средств на счетах клиентов вырос на 24% — до 777 млрд рублей.

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