Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» нарастил чистую прибыль за 3 квартал до рекордных 16,5 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

TCS Group Holding PLC (включает «Тинькофф банк», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф страхование») отчиталась о рекордном показателе чистой прибыли по итогам третьего квартала 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 31% год к году и составила 16,5 млрд рублей, сообщается в отчетности группы.

«Тинькофф» нарастил чистую прибыль за 3 квартал до рекордных 16,5 млрд рублей

По итогам года TCS Group Holding рассчитывает получить не менее 60 млрд рублей чистой прибыли.

Выручка группы в третьем квартале выросла на 48% и достигла 71,7 млрд рублей (в третьем квартале 2020 года — 48,3 млрд рублей). При этом доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 45% от совокупной выручки.

Как сообщается в отчете, направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли благодаря клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг.

Рентабельность капитала составила 42,6% против 45% годом ранее.

Общее число клиентов увеличилось до 18,5 млн (в третьем квартале 2020 года их число составляло 12,1 млн).

По состоянию на конец третьего квартала «Тинькофф» обслуживал:

  • 12,3 млн текущих счетов розничных клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 431 млрд рублей;
  • свыше 596 тыс. клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 111 млрд рублей;
  • свыше 2,6 млн клиентов сервиса «Тинькофф Инвестиции» с совокупными активами свыше 540 млрд рублей.

Совокупные активы группы выросли на 28% с конца 2020 года и достигли 1,1 трлн рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 41% с конца прошлого года и составил 631 млрд рублей. Объем средств на счетах клиентов вырос на 24% — до 777 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Тинькофф» вместо открытия необанка на Филиппинах получит там полную банковскую лицензию
  2. 2 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  3. 3 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  4. 4 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
  5. 5 Столичный бизнес стал искать дистанционных сотрудников в регионах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 ноября 2021

Хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений

25 ноября 2021

Акселератор Go Impact

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Вы пьете кофе неправильно: 3 способа получить от привычки максимум производительности

Новости

Российский сервис по борьбе с выгоранием «Вэлби» привлек $250 тыс. от президента фармкомпании «Нанолек» и других

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Новости

Сергей Солонин вложился в создание комьюнити tech-предпринимателей на базе коворкинга Collider

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети