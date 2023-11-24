«Тинькофф» запустил для физических лиц продажу трех новых валют — кыргызского сома, таджикского сомони и бразильского реала, говорится в сообщении кредитной организации.
Кроме того, компания возобновила продажу тайского бата и азербайджанского маната.
Таким образом, все владельцы карты Tinkoff Black могут открыть соответствующий валютный счет и покупать валюту Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии, Таиланда и Азербайджана.
Также для таких клиентов доступна оплата товаров и услуг Tinkoff Black с платежной системой «Мир» в Таджикистане и Кыргызстане со счета в национальных валютах без конвертации, международные переводы тайских бат без конвертации, снятие наличных в Таджикистане и Кыргызстане в банкоматах, которые принимают карты платежных систем «Мир», «Элкарт» (Кыргызстан) и Амонатбанк (Таджикистан).
Чтобы воспользоваться перечисленными валютами, нужно предварительно открыть валютный счет. Для покупки валюты необходимо привязать карту к счету в кыргызских сомах, таджикских сомони, бразильских реалах, а также тайских батах и азербайджанских манатах.
Фото на обложке: Primakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Tinkoff Research разработал алгоритм, способный угадывать точное время онлайн-покупки товара
- 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 3 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 4 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
- 5 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
ВОЗМОЖНОСТИ
24 ноября 2023
24 ноября 2023
25 ноября 2023