«Тинькофф» запустил для физических лиц продажу трех новых валют — кыргызского сома, таджикского сомони и бразильского реала, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, компания возобновила продажу тайского бата и азербайджанского маната.

Таким образом, все владельцы карты Tinkoff Black могут открыть соответствующий валютный счет и покупать валюту Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии, Таиланда и Азербайджана.

Также для таких клиентов доступна оплата товаров и услуг Tinkoff Black с платежной системой «Мир» в Таджикистане и Кыргызстане со счета в национальных валютах без конвертации, международные переводы тайских бат без конвертации, снятие наличных в Таджикистане и Кыргызстане в банкоматах, которые принимают карты платежных систем «Мир», «Элкарт» (Кыргызстан) и Амонатбанк (Таджикистан).

Чтобы воспользоваться перечисленными валютами, нужно предварительно открыть валютный счет. Для покупки валюты необходимо привязать карту к счету в кыргызских сомах, таджикских сомони, бразильских реалах, а также тайских батах и азербайджанских манатах.

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