«Тинькофф» планирует в 2020 году запустить единую подписку на все продукты группы из сферы лайфстайла и финансовых услуг. Об этом рассказал предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям».

«Тинькофф» анонсировал планы запустить подписку на свои продукты по аналогии с «Яндекс.Плюсом»