«Тинькофф» анонсировал планы запустить подписку на свои продукты по аналогии с «Яндекс.Плюсом»
«Тинькофф» планирует в 2020 году запустить единую подписку на все продукты группы из сферы лайфстайла и финансовых услуг. Об этом рассказал предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям».
Он уточнил, что в подписку войдут билеты, развлечения, шопинг, мобайл и инвестиции, страховые продукты. Также банк может включить в пакет услуг и внешние сервисы.
«В рамках подписки будут разные уровни пакетов, и за определенную сумму можно будет получить множество сервисов, которые будут в одном интерфейсе, а их стоимость будет дешевле, чем если бы потребитель пошел на свободный рынок и приобрел их самостоятельно», — сказал Хьюз.
Он добавил, что подписка будет работать по аналогии с AmazonPrime, «Яндекс.Плюсом».
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