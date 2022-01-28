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Суд отклонил иск «Тинькофф» к «Вымпелкому» по делу о завышенных ценах на СМС-рассылки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд отклонил иск «Тинькофф» к «Вымпелкому», владеющему брендом «Билайн», по делу о завышенных ценах на СМС-рассылки. Банк требовал взыскать с оператора связи 436 млн рублей. «Тинькофф» подавал иски с аналогичными претензиями к еще двум операторам – их тоже отклонили.

Суд отклонил иск «Тинькофф» к «Вымпелкому» по делу о завышенных ценах на СМС-рассылки

Иск «Тинькофф» к «Вымпелкому» был подан в Арбитражный суд Москвы. По решению первой инстанции иск отклонили, следует из данных в карточке дела.  

Банк требовал взыскать с оператора связи 436 млн рублей. «Билайн» обвинили в завышении цен на СМС-рассылки, используя доминирующее положение на рынке.

Иски с аналогичными претензиями и требованиями «Тинькофф» подавал к МТС и «Мегафону» на 1,1 млрд рублей и 677 млн рублей соответственно. Оба иска отклонили в декабре прошлого года.

В случае с МТС подача заявления была связана с решением ФАС: регулятор признал несправедливым предоставление мобильными операторами более низких расценок на СМС-рассылки компаниям с государственным участием.

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