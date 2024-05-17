«Тинькофф» запустит собственный QR-код для оплаты

«Тинькофф» решил запустить QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ. Он появится на всех терминалах банка в течение 2024 года. Об этом РБК сообщил директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.

При сканировании QR-кода откроется платежная страница с несколькими способами оплаты: Tinkoff Pay, СБП. Скоро также добавятся SberPay, pay-сервисы других банков и сервис отплаты в рассрочку «Долями» от «Тинькофф». Оплатить покупки таким способом смогут владельцы телефонов на базе ОС iOS и Android.

В Центробанке задумались о разработке единого QR-кода для оплаты товаров и услуг прошлой осенью. Сейчас «Сбер» и регулятор выясняют, нужно ли создавать его в РФ: с одной стороны, это позволит покупателям не путаться на кассе, но с другой — может снизить желание банков инвестировать в инновации.

По словам экспертов, решение «Тинькофф» носит чисто коммерческий характер — спрос на эту технологию вырос после того, как Apple Pay и Google Pay перестали работать в России.

В самом банке заявляют, что создали основу, с помощью которой можно получить доступ к разным способам оплаты в офлайне, а в будущем кредитные организации смогут заключать партнерства, которые обеспечат создание единого платежного QR-кода.

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