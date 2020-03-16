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«Тинькофф» запустил сервис для ТО и ремонта автомобилей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил онлайн-платформу «Тинькофф Ремонт» для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Тинькофф» запустил сервис для ТО и ремонта автомобилей

С помощью сервиса автовладельцы могут записаться на ремонт и техобслуживание автомобиля в автосервисы по всей России. Все станции — партнеры «Тинькофф Страхования».

В настоящее время к сервису подключено более 10 станций технического обслуживания в Москве. До конца года список будет расширен до более 100 СТО по всей России.  

Запись на ремонт производится через сайт tinkoff.ru в разделе «Тинькофф Ремонт». Клиенту необходимо выбрать станцию технического обслуживания и заполнить анкету: указать модель автомобиля и список работ — плановое ТО, замену тормозных колодок или масла, сход-развал, комплексную диагностику и прочее.

Все автосервисы можно отсортировать по ближайшей станции метро (или посмотреть на карте), выбрать официального дилера или сертифицированный сервис, указать желаемые дату и время, VIN автомобиля и контакты.

Чтобы получить кешбэк до 15% на ремонтные работы, клиенту нужно расплатиться за услуги автосервиса любой картой «Тинькофф».

Фото: Unsplash

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