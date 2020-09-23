«Тинькофф» выпустил первый в России круглый банкомат

«Тинькофф» разработал и запустил в эксплуатацию новую модель банкоматов под названием «Пуля». Одни из основных особенностей устройства — экран в 32 дюйма и необычная округлая форма. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это первое подобное устройство в России. Округлые стороны, сужающиеся сверху, придают ему сходство с пулей. Вместе с обновленным дизайном банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, поддерживающим существующие стандарты безопасности PCI DSS и технологии шифрования 3DES и RSA. Также устройство имеет сертификацию Банка России.

С помощью нового банкомата можно выполнять все привычные операции, но устройство не выдает бумажные чеки. Вместо этого клиент получает электронный чек на смартфон, сообщили в «Тинькофф».

По заявлению компании, несмотря на увеличенные размеры экрана и его разрешение 4К, видеть информацию на нем сможет только человек, пользующийся банкоматом в данный момент.

Первая модель «Пули» установлена в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в Москве.

Ранее компания разработала и запустила полностью цифровой банкомат «Кеша». Он также оснащен 32-дюймовым экраном, но без клавиатуры и без функции печати чеков. По данным «Тинькофф», «Кеши» сейчас устанавливаются в разных городах России.

«В "Пуле" удачно сошлись технологический функционал «Кеши», который уже полюбился многим клиентам, и user friendly интерфейс, основанный на анализе моделей поведения пользователей наших банкоматов», — комментирует зампредседателя правления «Тинькофф» Анатолий Макешин.

Фото: «Тинькофф»