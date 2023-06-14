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«Тинькофф» открыл доступ к платформе для мониторинга и анализа работы IT-систем

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» открыл для партнеров доступ к своей платформе для мониторинга и real-time аналитики работы IT-систем Sage, говорится в сообщении компании. Платформу уже внедрил оператор платежной системы «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК).

«Тинькофф» открыл доступ к платформе для мониторинга и анализа работы IT-систем

Sage способен обрабатывать данные из любых IT-систем в компании и использовать их для операционной и бизнес-аналитики, контроля работы приложений и клиентских сервисов, а также для информационной безопасности.

«Тинькофф» использует платформу с 2019 года и с ее помощью поддерживает бесперебойную работу как внутренних систем, так и сервисов, которыми пользуются клиенты.

Инвестиции в разработку Sage компания оценивает в более чем 100 тыс. человеко-часов.

НСПК с помощью Sage объединила в единый интерфейс мониторинга различные виды телеметрии, реализовала визуализацию для ситуационных центров и панелей мониторинга, настроила алерты.

Фото на обложке: Unsplash

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