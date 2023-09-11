В работе «Тинькофф» произошел массовый сбой, убедился корреспондент RB.RU. При входе в приложение банк сообщает, что «платежи и сервисы могут временно не работать».
По данным Downradar, число жалоб на сервисе Downradar превышает 1 тыс. Чаще всего на сбои в работе жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебоксар, Краснодара.
Скриншот RB.RU
Пользователи также жалуются на невозможность перевести деньги и оплатить товары.
Скриншот RB.RU
В пресс-службе «Тинькофф» RB.RU сообщили, что «у небольшой части клиентов могут возникать проблемы с операциями в приложении». Банк работает над их устранением. Представитель «Тинькофф» добавил, что ситуация затронула менее 0,1% клиентской базы.
Фото на обложке: Primakov /
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