Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе «Тинькофф» произошел массовый сбой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе «Тинькофф» произошел массовый сбой, убедился корреспондент RB.RU. При входе в приложение банк сообщает, что «платежи и сервисы могут временно не работать». 

В работе «Тинькофф» произошел массовый сбой

По данным Downradar, число жалоб на сервисе Downradar превышает 1 тыс. Чаще всего на сбои в работе жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебоксар, Краснодара. 

Скриншот RB.RU

Пользователи также жалуются на невозможность перевести деньги и оплатить товары.

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Тинькофф» RB.RU сообщили, что «у небольшой части клиентов могут возникать проблемы с операциями в приложении». Банк работает над их устранением. Представитель «Тинькофф» добавил, что ситуация затронула менее 0,1% клиентской базы. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  3. 3 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  4. 4 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  5. 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ