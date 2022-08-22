В приложении «Тинькофф банка» произошел сбой. Клиенты не могут совершать денежные переводы и платежи, у некоторых клиентов отсутствуют данные о своих счетах, убедился RB.RU.

В самом банке знают о неполадках. При входе в приложении клиенты получают оповещение о возможных ошибках и о том, что банк их устраняет.

По данным сервиса «Детектор сбоев», на 14:30 мск пользователи оставили 37 сообщений о сбоях.

Чаще всего клиенты банка жалуются на невозможность войти в приложение.

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