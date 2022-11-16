«Тинькофф» научился сканировать рукописные номера телефонов для быстрых переводов

Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал и внедрил в мобильное приложение банка сканер номера телефона, который распознает его в любом виде — будь номер напечатан или написан от руки. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».
Сканер понадобится клиентам для быстрых денежных переводов — заносить номер телефона вручную не нужно.
Для создания сканера «Тинькофф» разработал собственную технологию распознавания рукописных почерков. Сканер распознает цифры номера телефона на основе нейронных сетей и алгоритмов — их обучали на больших массивах данных.
В настоящее время технология может распознать и считать с любой поверхности любой номер телефона, напечатанный или написанный в любом виде.
Как это работает:
- Сканер проводит анализ изображения при наведении камеры на номер телефона, ищет области с цифрами и объединяет их в строки. При этом информация, которая не относится к номеру телефона, убирается.
- Выявленные строки распознаются с помощью нейросети, из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает подходящие последовательности цифр, которые относятся к номерам телефонов российских операторов.
- На обработку одного изображения уходит менее 0,3 секунды. Если на поверхности представлено несколько телефонных номеров одновременно, сканер считает их все и предложит пользователю выбрать нужный.
- Отсканировать номер для перевода можно в разделе «Платежи», кликнув на значок сканера в правой части поисковой строки «Переводы по телефону».
Фото: «Тинькофф»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 2 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
- 3 Стартовал ML-контест от российской ИТ-компании Brand Analytics на платформе DevChamp
- 4 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
- 5 Стартовал всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
ВОЗМОЖНОСТИ
16 ноября 2022
20 ноября 2022
21 ноября 2022