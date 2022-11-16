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«Тинькофф» научился сканировать рукописные номера телефонов для быстрых переводов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» разработал и внедрил в мобильное приложение банка сканер номера телефона, который распознает его в любом виде — будь номер напечатан или написан от руки. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».

«Тинькофф» научился сканировать рукописные номера телефонов для быстрых переводов

Сканер понадобится клиентам для быстрых денежных переводов — заносить номер телефона вручную не нужно.

Для создания сканера «Тинькофф» разработал собственную технологию распознавания рукописных почерков. Сканер распознает цифры номера телефона на основе нейронных сетей и алгоритмов — их обучали на больших массивах данных. 

В настоящее время технология может распознать и считать с любой поверхности любой номер телефона, напечатанный или написанный в любом виде. 

 

Как это работает:

  • Сканер проводит анализ изображения при наведении камеры на номер телефона, ищет области с цифрами и объединяет их в строки. При этом информация, которая не относится к номеру телефона, убирается.
  • Выявленные строки распознаются с помощью нейросети, из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает подходящие последовательности цифр, которые относятся к номерам телефонов российских операторов. 
  • На обработку одного изображения уходит менее 0,3 секунды. Если на поверхности представлено несколько телефонных номеров одновременно, сканер считает их все и предложит пользователю выбрать нужный. 
  • ​​Отсканировать номер для перевода можно в разделе «Платежи», кликнув на значок сканера в правой части поисковой строки «Переводы по телефону».

Фото: «Тинькофф»

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