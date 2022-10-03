«Тинькофф» запустил в своем приложении сервис для самозанятых — через него клиенты могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и контролировать финансы.

«Тинькофф» запустил в приложении сервис для регистрации самозанятных и контроля их финансов