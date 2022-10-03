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«Тинькофф» запустил в приложении сервис для регистрации самозанятных и контроля их финансов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил в своем приложении сервис для самозанятых — через него клиенты могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и контролировать финансы.

«Тинькофф» запустил в приложении сервис для регистрации самозанятных и контроля их финансов

Сервис позволяет самозанятым принимать платежи, выставлять чеки, заявлять о доходах в ФНС и платить налоги, говорится в сообщении «Тинькофф».

Возможности сервиса:

  • Профессиональный доход и личные переводы можно принимать как на один счет или карту в «Тинькофф», так и на разные.
  • Налогом облагается только профессиональный доход, а не все поступления. Самозанятый сам указывает, какие операции являются профессиональным доходом для их учета при расчете налога.
  • Отправить клиенту чек можно сразу из приложения. После того, как налоговая сформирует его, банк пришлет уведомление на мобильное устройство.
  • Если доход превысит 2,4 млн рублей или у самозанятого появятся наемные работники, он сможет перейти на ИП в несколько кликов в приложении. 

Для регистрации самозанятости нужна будет дебетовая карта Tinkoff Black и мобильное приложение банка. Сервис бесплатный, доступен на Android и на iOS.

В сентябре число самозанятых в России достигло 5,8 млн человек. При оказании услуг физлицам эта категория граждан платит налог в размере 4% от полученного дохода, при работе с юрлицами — 6%. 

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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