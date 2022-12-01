«Тинькофф» запустил платформу для управления продажами сразу на всех маркетплейсах

«Тинькофф» запустил сервис по работе с маркетплейсами «Тинькофф Селлер» , его создатели обещают практически полностью избавить предпринимателей от ручного труда и управлять всеми продажами на всех платформах в одном окне в несколько кликов.

Как говорится в сообщении «Тинькофф», платформа для онлайн-бизнеса разработана на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Площадка должна со временем полностью «уберизировать» все продажи сразу на всех площадках в онлайне (российских и глобальных маркетплейсах, собственных сайтах и в соцсетях).

Алгоритмы «Тинькофф Селлера» позволят оптимизировать бизнес-стратегию, рассчитать юнит-экономику, а также дадут предпринимателям рекомендации о том, какие товары и на каких площадках лучше продавать и как заработать больше.

Возможности платформы для предпринимателей (будут появляться поэтапно):

Мониторинг показателей бизнеса в режиме онлайн;

Контроль за расходами;

Общий статус продаж как по всем маркетплейсам, так и по каждому в отдельности;

Одновременное управление ценами и товарами на всех площадках;

Управление остатками товаров;

Анализ ниш и конкурентов;

Интеграция со всеми сервисами экосистемы «Тинькофф Бизнес»;

Прогнозы и советы по развитию бизнеса;

«Сегодня мы видим начало четвертой волны развития eCommerce в стране. Наша платформа ускорит ее развитие — она автоматизирует большинство процессов для предпринимателей и значительно высвободит их время, практически полностью избавив их от привычной рутины. Фактически она станет для бизнеса единым центром управления всеми продажами на основе уникальной рекомендательной интеллектуальной модели, разработанной Центром технологий искусственного интеллекта "Тинькофф"», — сообщил директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

На старте в сервисе можно подключить две площадки — Wildberries и Ozon.

Фото на обложке: «Тинькофф»