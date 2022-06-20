«Тинькофф» определил каждый седьмой звонок в России как спамерский

«Тинькофф» составил карту заспамленности России — это рейтинг регионов, жителям которых чаще всего звонят с нежелательными предложениями. Выяснилось, что средний уровень «заспамленности» страны — 14%, или каждый седьмой звонок.

Исследование учитывает данные сервиса «Защитник Олег», говорится в сообщении «Тинькофф». В статистике приведены обезличенные данные звонков более 1 млн пользователей «Олега» со всей страны.

На спам-звонки приходится 14% от общего числа вызовов, принятых телефонным секретарем за год — с июня 2021 года. Годом ранее этот показатель составлял 8,1%.

Больше всего спам-звонков принимают жители Новосибирской области. Здесь доля таких вызовов составляет 18% от всех входящих телефонных звонков в регионе. При этом с начала года по конец мая их количество возросло на 8%.

На втором месте Тульская область — 17,1% (плюс 5% к началу года), замыкает тройку лидеров Алтайский край — 16,6% (рост на 8%).

Москва занимает 32-ю строчку с долей спама 14,7%, при этом с начала года число таких звонков сократилось на 5%.

Санкт-Петербург оказался на 12-й строчке с долей спамерских звонков 16% (минус 4% с начала года). В остальных субъектах России показатели по спам-звонкам изменились незначительно.

Меньше всего телефонного спама в Чеченской Республике — 4,1%. Также таких звонков мало в Дагестане, Ингушетии и Тывы — чуть более 6%.

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