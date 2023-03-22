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«Тинькофф» прекратил переводы в долларах и евро в Боснию, Сербию и Монголию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» временно прекратил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию и Герцеговину. Такие переводы могут быть заблокированы из-за санкций, пояснили в банке. Под санкции кредитная организация попала в конце февраля.

«Тинькофф» прекратил переводы в долларах и евро в Боснию, Сербию и Монголию

Банк «Тинькофф» временно прекратил совершать переводы в долларах США и евро в три страны: Монголию, Сербию и Боснию и Герцеговину. Об этом сообщили в службе поддержки «Тинькофф». SWIFT-переводы в указанные страны могут быть заморожены контрагентом.

В кредитной организации пояснили, что переводы в эти государства могут быть заблокированы из-за санкций, под которые банк попал в конце февраля 2023 года. Вместе с «Тинькофф-банком» в санкционный список был включен «Альфа-банк».  

Пока «Тинькофф» разрешает отправлять в Сербию, Монголию, Боснию и Герцеговину только китайские юани. 

3 марта «Тинькофф-банк» перестал проводить переводы в Грузию, с 5 марта клиенты банка не могут сделать перевод в Турцию.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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