Более 20 работников «Тинькофф» подали против банка коллективный иск

В банке же отмечают, что это было связано с кризисом, а осенью доходы восстановятся.

Специалисты «Тинькофф», работавшие на банк по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), пытаются добиться признания их штатными сотрудниками — такая реакция последовала после снижения зарплат весной.

Коллективный иск против «Тинькофф Банка» подали 22 его работника, пишет РБК. Через суд они надеются получить признание заключенных договоров ГПХ трудовыми. Причина иска — систематическая невыплата части зарплат работникам с весны 2022 года. Истцы — представители банка, которые развозят клиентам карты, документы, оформляют банковские продукты.

Официальный представитель «Тинькофф» сообщил изданию, что «с марта по май 2022 года нагрузка и сложность встреч для представителей снизилась — это связано с объективными причинами и кризисными явлениями в экономике, в результате которых финансовые организации снизили объемы кредитования населения».

В заявлении инициативной группы утверждается, что с марта по август 2022 года не менее 3,5 тыс. представителей банка, работающих в «Тинькофф» по договору ГПХ, начали получать в среднем на 40% меньшие вознаграждения, при этом объем работы не изменился.

По словам адвоката истцов Евгения Карякина, признание отношений трудовыми даст сотрудникам гарантии минимальной оплаты труда и лишит банк возможности штрафовать работников по итогам месяца.

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