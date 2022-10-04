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Более 20 работников «Тинькофф» подали против банка коллективный иск

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Специалисты «Тинькофф», работавшие на банк по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), пытаются добиться признания их штатными сотрудниками — такая реакция последовала после снижения зарплат весной.

В банке же отмечают, что это было связано с кризисом, а осенью доходы восстановятся.

Более 20 работников «Тинькофф» подали против банка коллективный иск

Коллективный иск против «Тинькофф Банка» подали 22 его работника, пишет РБК. Через суд они надеются получить признание заключенных договоров ГПХ трудовыми. Причина иска — систематическая невыплата части зарплат работникам с весны 2022 года. Истцы — представители банка, которые развозят клиентам карты, документы, оформляют банковские продукты.

Официальный представитель «Тинькофф» сообщил изданию, что «с марта по май 2022 года нагрузка и сложность встреч для представителей снизилась — это связано с объективными причинами и кризисными явлениями в экономике, в результате которых финансовые организации снизили объемы кредитования населения».

В заявлении инициативной группы утверждается, что с марта по август 2022 года не менее 3,5 тыс. представителей банка, работающих в «Тинькофф» по договору ГПХ, начали получать в среднем на 40% меньшие вознаграждения, при этом объем работы не изменился.

По словам адвоката истцов Евгения Карякина, признание отношений трудовыми даст сотрудникам гарантии минимальной оплаты труда и лишит банк возможности штрафовать работников по итогам месяца.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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