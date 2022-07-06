«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте

«Тинькофф» с 6 июля до 1 октября временно приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте, говорится в сообщении банка. Решение касается переводов во всех валютах, включая доллары США.

В компании сообщили, что «приложат все усилия» для того, чтобы переводы, которые уже были отправлены, но еще не проведены, были исполнены западными партнерами «в разумные сроки».

«"Тинькофф" долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — сообщил банк.

В компании добавили, ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».

В заявлении «Тинькофф» говорится, что все деньги, которые банк получил в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, пойдут на благотворительность.

Входящие SWIFT-переводы будут проходить по текущим тарифам «Тинькофф». Однако банк предупредил, что не гарантирует их получение.

Обновлено в 13:35 мск: «Ограничения не затрагивают юридических лиц, они по-прежнему могут совершать переводы в долларах в рамках уже существующих лимитов. Переводы в юанях по-прежнему работают без ограничений», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее в сети появились жалобы на SWIFT-переводы через «Тинькофф». Основные вопросы клиентов были связаны с тем, что деньги списываются, но не отправляются в иностранные банки, а также на задержки сроков выполнения переводов.

RB.RU направлял запрос по сложившейся ситуации в ЦБ РФ, но представители регулятора не ответили на запрос.

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