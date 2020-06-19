«Тинькофф» разработал для таксопарков сервис автоматических выплат водителям

«Тинькофф Бизнес» запустил сервис для таксопарков и агрегаторов такси, который позволяет мгновенно перечислять водителям деньги за заказы. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».

Сервис автоматизирует процесс оформления выплат водителям, сокращает время на выставление платежных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию таксопарка.

В сервисе можно выбрать удобный период выплат — по запросу водителя, ежедневно или ежемесячно. Если владелец таксопарка решит контролировать все выплаты, то сервис позволяет настроить и ручное одобрение заявки. Управление выплатами таксистам доступно как с компьютера, так и с мобильного телефона.

Сервис также сможет обрабатывать заявки от водителей в течение одной минуты после их оформления. При этом на скорость выплаты не будут влиять ни количество водителей в штате таксопарка, ни количество заявок от них.

Доступ к сервису для таксопарков бесплатный, таксопарку необходим расчетный счет в «Тинькофф». Комиссия будет списываться только за транзакции при переводе выплаты водителю. Размер комиссии зависит от нескольких факторов:

способа подключения к сервису;

оборотов таксопарка;

карт, которыми пользуются водители.

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