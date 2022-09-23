«Тинькофф» временно ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами

С 12 октября клиенты «Тинкофф» смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро только из банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана. Переводы из других стран зачисляться не будут.

Переводы для оплаты товаров или услуг допустимы. Банки-отправители и корреспонденты доступны на сайте «Тинькофф».

SWIFT-перевод можно получить на счет карты «Тинькофф» в любой валюте. Если валюта перевода совпадает с валютой счета, на который переводят деньги, перевод будет зачислен без конвертации. Если валюты отличаются, то произойдет конвертация по курсу банка.

Комиссия — 3% от суммы входящего SWIFT-перевода. Плата списывается в валюте счета, на который переводятся деньги. Минимальная комиссия — $200, €200, £200 или 15 тыс. рублей, но не больше суммы перевода.

Ранее «Тинькофф-банк» предложил повысить лимит бесплатных переводов по Системе быстрых платежей — до 300 тыс. рублей в месяц.

«Тинькофф» также станет оказывать услуги по переводу рублевых операций в страны ближнего зарубежья. Банк возьмет на себя функции соединения и перевода платежа, используя при этом идентификаторы и инфраструктуру СБП. «Тинькофф» и Банк России не раскрыли размер комиссии, сроки полноценного запуска сервиса и список банков.

Российские банки в августе стали пробовать начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП). В тестировании участвуют пять кредитных организаций. Новый способ позволит переводить зарплату по выбранным реквизитам в СБП: номер телефона, ИНН и др. При этом россияне без уведомления работодателя смогут выбрать банк, куда будут приходить деньги.

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