«Тинькофф-банк» предложил повысить втрое лимит бесплатных переводов по СБП

«Тинькофф-банк» предложил повысить лимит бесплатных переводов по Системе быстрых платежей — до 300 тыс. рублей в месяц, сообщили источники «Коммерсанту». Сейчас бесплатно по СБП можно переводить до 100 тыс. рублей ежемесячно.
В банке не опровергли сообщение и добавили, что поддерживают законопроект об увеличении лимита бесплатных переводов между счетами в разных банках до 1,4 млн руб. ежемесячно. Документ внесли в Госдуму в июле, но касается он лишь переводов между счетами одного и того же лица.
Собеседники издания в крупных банках заявили, что повышение лимита на бесплатные переводы нецелесообразно и грозит потерей части комиссионного дохода.
Еще один источник газеты полагает, что при повышении лимита клиенты переводами через систему будут пополнять карты банков Ozon, «Яндекса», Wildberries и уже с них делать покупки. В результате другие банки потеряют доход от интерчейнджа.
«Тинькофф» также станет оказывать услуги по переводу рублевых операций в страны ближнего зарубежья. Банк возьмет на себя функции соединения и перевода платежа, используя при этом идентификаторы и инфраструктуру СБП. «Тинькофф» и Банк России не раскрыли размер комиссии, сроки полноценного запуска сервиса и список банков.
Российские банки в августе стали пробовать начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП). В тестировании участвуют пять кредитных организаций. Новый способ позволит переводить зарплату по выбранным реквизитам в СБП: номер телефона, ИНН и др. При этом россияне без уведомления работодателя смогут выбрать банк, куда будут приходить деньги.
Фото на обложке: LDprod /
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