«Тинькофф Банк» с 23 мая будет выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов. Банк также изменил тарифные условия по выпуску и обслуживаю карт китайской платежной системы.

«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Южной Америке, Африке и Азии