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«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Южной Америке, Африке и Азии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф Банк» с 23 мая будет выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов. Банк также изменил тарифные условия по выпуску и обслуживаю карт китайской платежной системы.

«Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Южной Америке, Африке и Азии

Картой невозможно будет расплатиться в Евросоюзе, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Однако онабудет работать в Турции, ОАЭ, Таиланде, во многих странах Азии, Африки и Южной Америки, сообщил РБК со ссылкой на оператора клиентской поддержки банка.

Виртуальную карту клиент может получить абсолютно бесплатно, выпуск физической обойдется в 1000 рублей. Карты UnionPay будет выпускаться как дополнительные к имеющимся у клиентов.

  • В октябре 2022 года китайская платежная система UnionPay ограничила обслуживание в России своих карт, выпущенных за пределами страны. Меры были приняты из-за опасения вторичных санкций. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта 2022 года.

Фото на обложке: Chintung Lee / Shutterstock

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