Union Pay ограничила прием в России выпущенных за рубежом карт

Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Такие карты в основном у китайских туристов, но для них важнее оплата через WeChat.
Компания могла пойти на такой шаг из-за опасений вторичных санкций. Сами карты перестали работать еще весной, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Прием иностранных карт системы UnionPay был отключен «только по устному уведомлению», сказал собеседник издания.
В апреле часть российских банков объявила о планах выпускать карты UnionPay к осени. У держателей карт была бы возможность использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом.
В России к середине апреля было выпущено около 500 тыс. штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете. Российские банки, которые попали под западные санкции, вынужденно отказываются от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay.
UnionPay опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за рисков попасть под вторичные санкции. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта.
Фото на обложке: Union Pay
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