Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Union Pay ограничила прием в России выпущенных за рубежом карт

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Такие карты в основном у китайских туристов, но для них важнее оплата через WeChat.

Union Pay ограничила прием в России выпущенных за рубежом карт

Компания могла пойти на такой шаг из-за опасений вторичных санкций. Сами карты перестали работать еще весной, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Прием иностранных карт системы UnionPay был отключен «только по устному уведомлению», сказал собеседник издания.

В апреле часть российских банков объявила о планах выпускать карты UnionPay к осени. У держателей карт была бы возможность использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом.

В России к середине апреля было выпущено около 500 тыс. штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете. Российские банки, которые попали под западные санкции, вынужденно отказываются от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. 

UnionPay опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за рисков попасть под вторичные санкции. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта.

Фото на обложке: Union Pay

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 UnionPay ограничила прием карт, Antinori приостановил поставки: главные новости 2 сентября
  2. 2 Россияне стали экономить на презервативах
  3. 3 Расходы на антикризисные меры в 1 трлн рублей, мобильное приложение ivi: главные новости 1 сентября
  4. 4 Московская биржа запустит торги узбекским сумом
  5. 5 Есть три пути: куда инвестору вложить деньги, чтобы они не сгорели через пять лет

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

06 сентября 2022

AgroCode Hack 2022

10 сентября 2022

Open Брикс

Все ВОЗМОЖНОСТИ