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Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по российским картам UnionPay

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России на сегодняшний день выпущено уже около 500 тыс. штук карт UnionPay. При этом в последнее время чаще выпускаются виртуальные для оплаты товаров и услуг в интернете.

Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по российским картам UnionPay

Расплатиться выпущенными в РФ UnionPay в зарубужных магазинах удается не всем. В call-центрах банков подтвердили невозможность оплаты как распространенное явление. На официальные запросы финорганизации не ответили, сообщает «Коммерсантъ».

Собеседники издания в банках рассказали, что проблема в зарубежных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украине решили не обслуживать россиян, несмотря на то, что санкции этого не предусматривают. Они, по мнению источников, дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по российским картам вне зависимости от платежной системы.

По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, возможные  ограничения скорее всего связаны с простым технологическим решением. Зарубежные банки не хотят разбираться: под санкциями ли российский банк или нет, поэтому блокируют всю страну. Однако банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

Изменить ситуацию могла бы сама UnionPay, но сама платежная система, по мнению собеседников, предпочитае не вмешиваться в происходящее.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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