Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay — РБК

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система опасается сотрудничать с ними из-за рисков попасть под вторичные санкции. Над выпуском UnionPay работал Сбербанк, ВТБ, «Открытие» и другие – все отказываются от проектов.

Крупнейшие российские банки, которые попали под западные санкции, вынужденно отказываются от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом узнал РБК, издание ссылается на пять источников в крупных банках, в том числе тех, против которых ввели санкции.

В Сбербанке не будут выпускать карты UnionPay, рассказал собеседник издания. Хотя банк еще 6 марта сообщал о соответствующих планах. 6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбербанка.

«Промсвязьбанк» и до попадания в санкционные списки выпускал карты UnionPay, но перестал это делать. Свои планы начать выпуск карт китайской платежной системы отложили ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие» и «Альфа-банк» – в их отношении западные страны ввели санкции из-за военной операции на Украине.

UnionPay опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за рисков попасть под вторичные санкции. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта.

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