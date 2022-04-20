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Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay — РБК

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay. Китайская платежная система опасается сотрудничать с ними из-за рисков попасть под вторичные санкции. Над выпуском UnionPay работал Сбербанк, ВТБ, «Открытие» и другие – все отказываются от проектов.

Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay — РБК

Крупнейшие российские банки, которые попали под западные санкции, вынужденно отказываются от проектов по выпуску карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом узнал РБК, издание ссылается на пять источников в крупных банках, в том числе тех, против которых ввели санкции.

В Сбербанке не будут выпускать карты UnionPay, рассказал собеседник издания. Хотя банк еще 6 марта сообщал о соответствующих планах. 6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбербанка.

«Промсвязьбанк» и до попадания в санкционные списки выпускал карты UnionPay, но перестал это делать. Свои планы начать выпуск карт китайской платежной системы отложили ВТБ, «Совкомбанк», «Открытие» и «Альфа-банк» – в их отношении западные страны ввели санкции из-за военной операции на Украине.

UnionPay опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за рисков попасть под вторичные санкции. Китайскую платежную систему рассматривали как частичную альтернативу Visa и Mastercard, которые прекратили работу в России с 10 марта.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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