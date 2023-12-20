«Тинькофф» запустил валютные переводы в пять стран

«Тинькофф Бизнес» расширил возможности переводов за границу для юрлиц. Компании смогут рассчитываться в нацвалютах с контрагентами из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Киргизии и Таджикистана. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Бизнес-клиентам доступны входящие и исходящие платежи в азербайджанских манатах, белорусских рублях, бразильских реалах, киргизских сомах и таджикских сомони. Предприниматели смогут отправлять оплату бизнес-партнерам в новых национальных валютах и не терять процент из-за двойной конвертации.

Месяц назад «Тинькофф банк» запустил денежные переводы для физлиц в тайских батах через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT. Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тыс. бат в любой банк Таиланда — 127 тыс. рублей. Исключение Kbank — 300 тыс. бат в сутки, или примерно 763 тыс. рублей.

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