Брокер «Тинькофф» создаст платформу для венчурных инвестиций

«Тинькофф инвестиции» создаст платформу «Т-венчур». С ее помощью бизнес сможет привлекать капитал от розничных инвесторов на развитие и масштабирование. Первых эмитентов брокер ждет во втором квартале 2024 года, пишут «Ведомости».
На первом этапе «Т-венчур» сконцентрируется на проведении краудинвестинге. Платформа будет полезной для растущих компаний с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых пока не позволяет им выйти на IPO. Доступ к торгам получат квалифицированные инвесторы.
В будущем на платформе могут появиться менее рискованные инструменты, которые потенциально могут подойти более широкому кругу инвесторов. Позднее на базе «Т-венчур» компании смогут привлекать деньги и через другие инструменты, в том числе и краудлендинг.
В январе у Тинькофф Инвестиций» появился новый wealthtech-сервис с функциями цифрового портфельного управляющего. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей. Инвестор сам устанавливает ключевые параметры, а интеллектуальная система анализирует его финансовые возможности и сопоставляет с актуальными прогнозами.
Фото на обложке: Roman Arbuzov /
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