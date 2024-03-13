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Брокер «Тинькофф» создаст платформу для венчурных инвестиций

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф инвестиции» создаст платформу «Т-венчур». С ее помощью бизнес сможет привлекать капитал от розничных инвесторов на развитие и масштабирование. Первых эмитентов брокер ждет во втором квартале 2024 года, пишут «Ведомости».

Брокер «Тинькофф» создаст платформу для венчурных инвестиций

На первом этапе «Т-венчур» сконцентрируется на проведении краудинвестинге. Платформа будет полезной для растущих компаний с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых пока не позволяет им выйти на IPO.  Доступ к торгам получат квалифицированные инвесторы.

В будущем на платформе могут появиться менее рискованные инструменты, которые потенциально могут подойти более широкому кругу инвесторов. Позднее на базе «Т-венчур» компании смогут привлекать деньги и через другие инструменты, в том числе и краудлендинг.

В январе у Тинькофф Инвестиций» появился новый wealthtech-сервис с функциями цифрового портфельного управляющего. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей. Инвестор сам устанавливает ключевые параметры, а интеллектуальная система анализирует его финансовые возможности и сопоставляет с актуальными прогнозами.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

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