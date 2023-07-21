«Спасибо демократии»: Олег Тиньков прокомментировал снятие с него британских санкций

Олег Тиньков прокомментировал снятие с него британских санкций. Бизнесмен сказал «спасибо демократии», а сам факт наложения на него санкций назвал ошибкой, которая была исправлена. Санкции с Тинькова сняли в четверг 20 июля.
Отказавшийся от российского гражданства бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков прокомментировал снятие с него санкций Великобритании. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Наложение на него санкций Тиньков назвал ошибкой, которая была исправлена. За это он сказал «спасибо демократии» и уточнил, что «в конце концов правда побеждает».
«Демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут и умеют исправлять свои ошибки, так как у нас здесь работают суды, пресса и другие институты», – написал предприниматель.
Великобритания сняла с Олега Тинькова все санкции в четверг 20 июля. Их ввели в отношении бизнесмена в марте 2022 года.
Фото на обложке: YouTube
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