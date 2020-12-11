«Шансы на выживание составляют 40-50%»: у Олега Тинькова обнаружили серьезные осложнения после операции

Суд Лондона отложил слушания по делу Олега Тинькова, которого обвиняют в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой США. В ходе заседания адвокат бизнесмена Алекс Бейлин заявил, что после пересадки стволовых клеток у Тинькова начались «очень серьёзные осложнения». Об этом сообщает ТАСС.

«Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — сказал Бейлин.

Он также запросил суд об очередном переносе рассмотрения дела со ссылкой на заключение врача. Суд просьбу удовлетворил и отложил слушание до 15 марта 2021 года.

Отмечается, что административное слушание, изначально запланированное на февраль-апрель, переносится уже в шестой раз.

В начале марта Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой. Предпринимателя освободили под залог. Также в начале марта Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией.

В декабре предприниматель сообщил, что полное выздоровление ожидается только к середине 2021 года.

Сегодня также стало известно, что Тиньков продал часть акций TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк». В результате сделки бизнесмен получил $325 млн, которые он направит на создание благотворительного фонда для борьбы с раком крови и «урегулирование личных юридических проблем».

Фото: Олег Тиньков