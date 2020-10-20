«Предприниматель пытался договориться с менеджерами и юристами» — Тиньков объяснил, почему сделка с «Яндексом» не состоялась
Предприниматель Олег Тиньков еще раз объяснил, почему сделка «Тинькофф Банка» и «Яндекса» не состоялась. В своей новой публикации в Instagram он пояснил, что он как предприниматель не смог договорится с менеджерами и юристами «Яндекса».
«Предприниматель, для меня, это звучит также гордо и полезно для общества, как Профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели, меняют мир ... Почему развалилась "сделка" с "Яндекс"? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ!», — пишет Тиньков.
Он добавил, что чиновники, юристы, менеджеры и другие наемные работники не нацелены на развитие прогресса, в отличие от предпринимателей.
Тиньков также извинился за то, что назвал «Яндекс» «гавном». Но обратил внимание, что его письмо было обращением к своим сотрудникам в рамках внутренней коммуникации, а не для публичного размещения.
Предприниматель еще раз отметил, что «Тинькофф» не продается, и добавил, что его компания будет стоить $10 млрд к 2022 году.
«Мы не ведем переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои "ошибки молодости" мне не нужно», — пишет Тиньков.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, для меня, это звучит также гордо и полезно для общества, как Профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели, меняют мир, и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники”. Они выполняют, скорее обратную функцию. Почему развалилась «сделка» с «Яндекс»? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами-вот и весь ответ! Если бы, был бы жив Илья, мы бы так или иначе, договорились бы. Я конечно не горд, что я назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу ПРОЩЕНИЯ за это выражение. НО☝️дорогие журналисты, кто опять будет из этого поста сейчас «лепить статьи», обратите пожалуйста внимание, что это была не ПУБЛИЧНАЯ, а ВНУТРЕННЯЯ коммуникация, я обращался к своим своей семье-сотрудникам(паршивая овца слила), после разрыва, и написал искреннее письмо, разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Мы вправе говорить на кухне всё, что думаем, так что это НЕ БЫЛО ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших(а может и лучшего) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ страны, в том, что он «пытается давно продать бизнес» - еще раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию! КАЖДЫЙ предприниматель «пытается»😆 продать свой бизнес дорого! Те, получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже «Амазон»! Ну, а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, то где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи 🤣. «Тинькофф»-лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и НЕ ПРОДАЁТСЯ, думаю, мы в 2022 будем стоить $10млрд! Мы не ведем переговоров с «МТС», я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы! #тинькофф #тиньков
Напомним, что на прошлой неделе Олег Тиньков разорвал сделку «Яндексом», так как предприниматель хотел продолжить управление группой своих компаний после объединения. Этого не было достигнуто в ходе переговоров. Тиньков тогда также отметил, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС. При этом в «Яндексе» заявили, что после каждого этапа переговоров у Тинькова возникали новые требования.
О том, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке головной компании «Тинькофф Банка» — TCS Group, стало известно 22 сентября. Сумма сделки должна была составить около $5,48 млрд.
Фото: Олег Тиньков
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