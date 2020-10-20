«Предприниматель пытался договориться с менеджерами и юристами» — Тиньков объяснил, почему сделка с «Яндексом» не состоялась

Предприниматель Олег Тиньков еще раз объяснил, почему сделка «Тинькофф Банка» и «Яндекса» не состоялась. В своей новой публикации в Instagram он пояснил , что он как предприниматель не смог договорится с менеджерами и юристами «Яндекса».

«Предприниматель, для меня, это звучит также гордо и полезно для общества, как Профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели, меняют мир ... Почему развалилась "сделка" с "Яндекс"? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ!», — пишет Тиньков.

Он добавил, что чиновники, юристы, менеджеры и другие наемные работники не нацелены на развитие прогресса, в отличие от предпринимателей.

Тиньков также извинился за то, что назвал «Яндекс» «гавном». Но обратил внимание, что его письмо было обращением к своим сотрудникам в рамках внутренней коммуникации, а не для публичного размещения.

Предприниматель еще раз отметил, что «Тинькофф» не продается, и добавил, что его компания будет стоить $10 млрд к 2022 году.

«Мы не ведем переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои "ошибки молодости" мне не нужно», — пишет Тиньков.

Напомним, что на прошлой неделе Олег Тиньков разорвал сделку «Яндексом», так как предприниматель хотел продолжить управление группой своих компаний после объединения. Этого не было достигнуто в ходе переговоров. Тиньков тогда также отметил, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС. При этом в «Яндексе» заявили, что после каждого этапа переговоров у Тинькова возникали новые требования.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке головной компании «Тинькофф Банка» — TCS Group, стало известно 22 сентября. Сумма сделки должна была составить около $5,48 млрд.

Фото: Олег Тиньков