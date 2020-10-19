Олег Тиньков продал долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру»

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру». Покупателями выступили текущие инвесторы сервиса — фонды Baring Vostok и Goldman Sachs. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Сравни.ру».

Tinkoff Digital вышла из кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которая владеет сервисом. Акционерами Tinkoff Digital являются Тиньков и Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров остаются неизвестными.

«Сравни.ру» привлекла инвестиции от Tinkoff Digital в декабре 2014 года при оценке в $5 млн. Baring Vostok вложился в сервис чуть позже, пишут «Ведомости».

«Сравни.ру» помогает пользователям подбирать и сравнивать вклады, кредиты, ипотеки и кредитные карты. Предоставляет калькуляторы страховок каско и ОСАГО, а также рейтинги банков и страховых компаний. Сервис был создан в 2009 году Альбертом Попковым.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сравни.ру» было зарегистрировано в мае 2008 года в Москве. Гендиректором компании является Сергей Леонидов. Выручка в 2019 году составила 1,15 млрд рублей.

На базе «Сравни.ру» Тиньков собирался выстраивать холдинг активов, связанных с цифровыми технологиями. Но проект не полетел, говорят эксперты.

«Не думаю, что были сильные синергетические эффекты между Tinkoff Digital и «Сравни.ру», поэтому выход такого инвестора вряд ли отрицательно повлияет на бизнес», — прокомментировал экзит управляющий директор инвестиционной компании A Partners Алексей Соловьев.

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