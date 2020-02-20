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В Екатеринбурге задержали гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Артемий Кызласов, генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» был задержан сотрудниками ФСБ. Предполагается, что его обвинят в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Екатеринбурге задержали гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова

В пресс-службе «Титановой долины» изданию заявили, что ничего не знают о задержании Кызласова, и в течение дня он был на рабочих совещаниях. В ФСБ не уточнили информацию оперативно.

Сайт компании по состоянию на 19:13 мск недоступен

Особая экономическая зона «Титановая долина» была создана в 2010 году. Она принадлежит управляющей компании (УК) «Титановая долина», которая на 100% подчинена Свердловской области. Кызласова назначили гендиректором УК вскоре после ее формирования.

Как пишет «Ъ», общий объем вложений в особую зону превысил 3,7 млрд рублей: 1 млрд был выдан из федерального бюджета, 2,4 млрд — из регионального. Еще 339,5 млн рублей пришлось на внебюджетные источники.

«Долина» является промышленно-производственной зоной с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей.

Среди приоритетных отраслей: авиастроение, производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, машиностроения, производство строительных материалов, медицинских изделий, деревообработка.

В 2019 году правительство Свердловской области одобрило семь проектов инвесторов с суммарным объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

Фото: Ludvig14 / Wikipedia

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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