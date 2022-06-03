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Борис Титов сохранит пост бизнес-омбудсмена до 2023 года — «Ведомости»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство России продлит полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Второй срок его работы на этом посту заканчивается 22 июня.

Борис Титов сохранит пост бизнес-омбудсмена до 2023 года — «Ведомости»

Информацию о продлении срока сообщили несколько источников «Ведомостей». Для Бориса Титова это уже второй срок в этой должности. По закону эту должность нельзя занимать более двух сроков подряд. Однако Титов был назначен бизнес-омбудсменом в июне 2012 года, а профильный закон, которым ввели ограничение на два срока, вступил в силу в мае 2013 года.

«Мы, как защитники бизнеса, всегда в первую очередь призываем соблюдать закон. Буквально, без вольных трактовок. Поэтому, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поста федерального бизнес-омбудсмена, сошлюсь на закон об уполномоченном», – сказала представитель Титова Оксана Беляева. Закон «в настоящее время продолжает действовать», добавила она.

Ранее сам Борис Титов заявлял, что в этом году оставит должность. Он пояснил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него является незыблемым, потому что «нельзя прирастать к месту».

В команду Бориса Титова приходила и основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. В апреле она написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства и в ближайшее время сложит их с себя.

Татулова приняла это решение в связи с тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Фото на обложке:  Boris Titiov / VK

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