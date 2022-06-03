Борис Титов сохранит пост бизнес-омбудсмена до 2023 года — «Ведомости»

Правительство России продлит полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Второй срок его работы на этом посту заканчивается 22 июня.

Информацию о продлении срока сообщили несколько источников «Ведомостей». Для Бориса Титова это уже второй срок в этой должности. По закону эту должность нельзя занимать более двух сроков подряд. Однако Титов был назначен бизнес-омбудсменом в июне 2012 года, а профильный закон, которым ввели ограничение на два срока, вступил в силу в мае 2013 года.

«Мы, как защитники бизнеса, всегда в первую очередь призываем соблюдать закон. Буквально, без вольных трактовок. Поэтому, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поста федерального бизнес-омбудсмена, сошлюсь на закон об уполномоченном», – сказала представитель Титова Оксана Беляева. Закон «в настоящее время продолжает действовать», добавила она.

Ранее сам Борис Титов заявлял, что в этом году оставит должность. Он пояснил, что принцип «не более двух сроков подряд» для него является незыблемым, потому что «нельзя прирастать к месту».

В команду Бориса Титова приходила и основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. В апреле она написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства и в ближайшее время сложит их с себя.

Татулова приняла это решение в связи с тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Фото на обложке: Boris Titiov / VK