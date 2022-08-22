Издание TJournal прекратит работу после 10 сентября

Российское интернет-издание и агрегатор новостей TJournal (TJ) объявило о прекращении работы 10 сентября. Причиной стал недостаток средств для развития и поддержки проекта.
«Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. Через несколько месяцев после начала *** [спецоперации] средства для развития и поддержки TJ закончились. Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли», — говорится в сообщении.
После начала военной спецоперации на Украине TJournal был заблокирован Роскомнадзором. По собственным данным издания, после этого посещаемость ресурса упала в пять раз, что привело к потере существенной части рекламной выручки.
Всю техническую инфраструктуру (составляет основную часть расходов) свернут. На сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате HTML-страниц.
Издание проработало на российском медиарынке более 11 лет.
Фото на обложке: Telegram-канал Tj
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