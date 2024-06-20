ТКС перевел 95% CloudPayments с кипрского офшора на остров Русский

C 19 июня 95% платежного сервиса CloudPayments начали принадлежать компании, зарегистрированной в России, а не на Кипре. ТКС задумался о переводе активов в российскую юрисдикцию после того, как попал под санкции Евросоюза.
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«Т-Банк» перевел 95% ООО «Клаудпэйментс» (российское юрлицо платежного сервиса CloudPayments) с зарегистрированной на Кипре компании TCS Group Holding PLC на МКПО «ТКС Холдинг» с юридическим адресом на острове Русский. Информация о смене участника ООО появилась в ЕГРЮЛ 19 июня.
«Мы "дочка" "Т-Банка". Акционером компании является МКПАО "ТКС Холдинг", ранее завершившая редомициляцию в Россию», — пояснили RB.RU в CloudPayments.
Таким же образом сменились участники еще нескольких «дочек» экосистемы.
В интервью «Ведомостям» глава правления Станислав Близнюк заявил, что после введения санкций Евросоюза в феврале 2024 года ТCS Group, на тот момент головная компания экосистемы «Тинькофф» (ныне «Т-Банк»), начала изучать вариант перерегистрации с кипрской юрисдикции.
В феврале сообщалось, что TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. Новая головная структура группы — МКПАО «ТКС Холдинг» — 26 февраля зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Резиденты САР получают налоговые и административные льготы, а экономика Росcии — приток дополнительных капиталов за счет вывода компаний из офшоров.
По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Клаудпэйментс» в 2023 году составила 2,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 36,9 млн рублей.
В 2014 году Дмитрий Спиридонов вместе с Константином Яном запустили платежный сервис CloudPayments. В 2017 году контроль в компании (55%) выкупил «Тинькофф». Позднее, в 2019 году, группа увеличила долю в сервисе до 90%. Вскоре после этого Константин Ян вышел из проекта, продав 5% «Тинькофф».
Фото на обложке: Nasibli Sabir /
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