Головная компания «Тинькофф» перешла из кипрской юрисдикции на остров Русский

Головная компания «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-ой компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский.

TCS Group задумалась о смене кипрской юрисдикции в марте 2023 года, месяцем ранее компания попала в десятый пакет санкций Евросоюза.

15 января этого года акционеры TCS Group одобрили редомициляцию компании. Днем позже заявление главы банка «Тинькофф» о сроках «переезда» спровоцировало падение акций TCS Group на Мосбирже на 4,1%. Сообщалось, что перерегистрация TCS Group с Кипра должна завершиться в первом квартале 2024 года.

8 февраля 2024 Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг», листинг которых осуществлен на Московской бирже.

Резиденты САР, как отмечает Корпорация развития Дальнего Востока, получают налоговые и административные льготы, а экономика Росcии — приток дополнительных капиталов за счет вывода компаний из офшоров. На острове Русский по соглашениям с КРДВ уже действуют 70 компаний-участников САР с активами более 5,5 трлн рублей.

По соглашению с КРДВ компания обязана осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн рублей, а в случае получения статуса международной холдинговой компании (МХК) — будет обязана выполнить дополнительные требования.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock