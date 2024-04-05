Китайский TLC планирует открыть фирменные магазины в России

Китайский бренд TCL Electronics планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России. Компания уже ищет помещения в московских торговых центрах класса А. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем инвестиций в одну точку может составлять около 10 млн рублей, а итоговая сумма будет зависеть от параметров технического оснащения.

Китайские бренды заполнили ниши, освободившиеся после ухода американских и европейских компаний, а также потеснили колеблющихся корейских ритейлеров, сообщил независимый аналитик Сергей Вильянов. По данным экспертов, китайские компании занимают от 70% рынка электроники в зависимости от сегмента.

Китайские бренды в 2023 году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Лидерами по приросту в этом году стали два китайских бренда Itel и Infinix, объем продаж в штуках вырос на 100 и 77% соответственно.

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