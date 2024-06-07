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Китайская TLC локализовала в РФ производство телевизора

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group. Компания оформила структуру в России как производителя.

Китайская TLC локализовала в РФ производство телевизора

Весной российское подзразделение компании — ООО «Тиэсэл Рус» — оформило документ на телевизоры, выпускаемые на площадках «Кванта» в Зеленограде и Воронеже. Это первая декларация, в которой «Тиэсэл Рус» указана производителем, а не импортером, узнал «Ъ».

На расширение деятельности TCL в стране указывают и вакансии на HeadHunter. Компания ищет специалистов по логистике «в связи с ростом объема импорта компонентов для сборки телевизоров».

Локализация, по словам участников рынка, коснется только телевизоров диагональю до 55 дюймов, с расчетом на снижение стоимости бюджетных моделей.

В апреле стало известно о планах компании открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России. Аналитики тогда оценивали объем инвестиций в одну точку примерно в 10 млн рублей.

Китайские бренды заполнили ниши, освободившиеся после ухода американских и европейских компаний, а также потеснили колеблющихся корейских ритейлеров, сообщил независимый аналитик Сергей Вильянов. По данным экспертов, китайские компании занимают от 70% рынка электроники в зависимости от сегмента.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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