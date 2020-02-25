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TMT Investments вложился в EdTech-стартап ClassTag

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Ed-Tech стартап Classtag провел очередной посевной раунд, в котором привлек $3,6 млн от группы инвесторов. Среди них — TMT Investments, Contour Ventures, Founder Collective, Newark Venture Partners, Smart Hub и бизнес-ангел Джон Мартинсон. Rusbase направил запрос в TMT Investments.

TMT Investments вложился в EdTech-стартап ClassTag

Лид-инвестор раунда не называется. В блоге ClassTag основатели сообщают, что привлеченные средства будут направлены на расширение бесплатных инструментов и улучшение продукта.

ClassTag был основан Джейсоном Олимом и Владой Лоткиной в 2015 году. Стартап базируется в Нью-Йорке.

Компания создала приложение для учителей и родителей учеников, в котором они могут общаться, назначать собрания, собирать на нужды класса. Сервис поддерживает 55 языков. Для учителей предусмотрены бесплатные инструменты, разработку которых поддерживают образовательные организации-партнеры.

По собственным данным компании, сейчас с ClassTag работает около 2 млн пользователей из 25 тысяч школ.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

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