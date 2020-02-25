TMT Investments вложился в EdTech-стартап ClassTag

Лид-инвестор раунда не называется. В блоге ClassTag основатели сообщают, что привлеченные средства будут направлены на расширение бесплатных инструментов и улучшение продукта.



ClassTag был основан Джейсоном Олимом и Владой Лоткиной в 2015 году. Стартап базируется в Нью-Йорке.



Компания создала приложение для учителей и родителей учеников, в котором они могут общаться, назначать собрания, собирать на нужды класса. Сервис поддерживает 55 языков. Для учителей предусмотрены бесплатные инструменты, разработку которых поддерживают образовательные организации-партнеры.



По собственным данным компании, сейчас с ClassTag работает около 2 млн пользователей из 25 тысяч школ.