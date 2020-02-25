TMT Investments вложился в EdTech-стартап ClassTag
Ed-Tech стартап Classtag провел очередной посевной раунд, в котором привлек $3,6 млн от группы инвесторов. Среди них — TMT Investments, Contour Ventures, Founder Collective, Newark Venture Partners, Smart Hub и бизнес-ангел Джон Мартинсон. Rusbase направил запрос в TMT Investments.
Лид-инвестор раунда не называется. В блоге ClassTag основатели сообщают, что привлеченные средства будут направлены на расширение бесплатных инструментов и улучшение продукта.
ClassTag был основан Джейсоном Олимом и Владой Лоткиной в 2015 году. Стартап базируется в Нью-Йорке.
Компания создала приложение для учителей и родителей учеников, в котором они могут общаться, назначать собрания, собирать на нужды класса. Сервис поддерживает 55 языков. Для учителей предусмотрены бесплатные инструменты, разработку которых поддерживают образовательные организации-партнеры.
По собственным данным компании, сейчас с ClassTag работает около 2 млн пользователей из 25 тысяч школ.
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